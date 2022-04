Catherine MARCKERT

Coach et consultante, j'interviens dans le cadre d'actions de management et de changement dans les organisations. J'accompagne des salariés et des dirigeants vers la résolution des problématiques rencontrées dans leur quotidien professionnel.

J'anime des formations : approche systémique du changement, connaissance de soi, gestion de conflits, dynamique d'équipe, communication interpersonnelle.



Formée à la pratique de l'intervention systémique brève - Modèle interactionnel de Palo Alto - Ecole du Paradoxe - Paris

MASTER 2 Management des PME et Entrepreunariat - IIAE - Tours

Orthophoniste diplômée - Université Paris VI

Diplômée de l'IFPP - Institut de Formation Pédagogique et Psycho-Sociologique - Paris



Mes compétences :

Communication interpersonnelle

Bilan de compétences

Conduite du changement

GPEC

Management

Coaching