Catherine MARQUER

Après un parcours complet dans l'immobilier et maintenant mon départ à la retraite depuis le 1er mai 2013, je suis membre actif de trois associations :

- Ma Ligne A :

association d'usagers du RER présente sur Facebook et Twitter



- les Ateliers de l'environnement et de la démocratie :

association qui réunit des habitants de Saint-Germain-en-Laye et de sa région qui souhaitent, en toute liberté et sans affiliation partisane, s'impliquer dans le débat public tant sur les questions locales que nationales, voire européennes ou internationales. Le mot Ateliers qui figure dans notre nom n'a pas été choisi au hasard. Il caractérise notre démarche qui a pour ambition de participer à la vie publique en l'alimentant par des éléments factuels, des débats ouverts et contradictoires, des actions citoyennes..., et de porter la voix de la société civile à propos des problématiques locales ou plus larges. Nous sommes convaincus que les notions d'environnement et de démocratie sont étroitement liées et interdépendantes. Seuls des citoyens informés, responsables et actifs peuvent favoriser un véritable développement durable.

www.lesateliersdelenvironnement.org



- l'association Mi'ro à Saint Germain en Laye :

dont le but est d'animer et promouvoir un territoire auquel nous sommes profondément attachés au travers d’animations et de rencontres.

http://www.mirosaintgermainenlaye.fr/





Mes compétences :

Collectivités locales

Immobilier

Logement social

Partenariat public privé

Projets urbains

Promotion

Transactions immobilieres