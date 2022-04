Catherine MAREUIL

Double expertise :



Le business développement de solutions de motivation et récompenses auprès de clients B to B : outils et dotations - Chèques cadeaux, cartes cadeaux , coffrets individuels loisirs et voyages, sites web personnalisés, cadeaux et voyages évènementiels -



La direction de projets de voyages internationaux pour des agences spécialisées en Tourisme d'affaires :

Création , orchestration, mise en scène, commercialisation, voyages de repérage et d'accompagnement.



Une passion : l'univers du Bien être, des médecines douces et de la Thalassothérapie























Mes compétences :

Gestion de Voyages Incentive internationaux

Connaissance du Tourisme de luxe

Formation - Vendre de la Valeur Ajoutée

Vente conseil en B to B d'offres personnalisées

Formation - Prospection commerciale

Formation - Les incontournables du Management