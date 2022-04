Pour me présenter, quelques lignes valent mieux qu'un trop long discours :



Dans la vie, il faut savoir ce que l’on veut,

Quand on le sait, il faut le dire,

Quand on l’a dit, il faut le faire et

Quand on l’a fait, il faut le faire savoir !



Général Douglas Mac Arthur (1880-1964)