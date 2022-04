Julie LETOURNEUR

Spécialiste en community management, réseaux sociaux et promotion des ventes à Caen, dans le Calvados.



Boom! promo propose des opérations exclusives et personnalisées pour chacun de ses clients en jouant avec les différentes mécaniques promotionnelles :



- jeux : jeux web interactifs et sur le lieu de vente

- concours

- offres primes

- offres financières

- promotion web et réseaux sociaux

- licences,

- partenariats…



Boom! Promo définit une stratégie en fonction de chaque situation :



- ouverture de magasin

- lancement de produits, lancement de marques, opération promotionnelle

- trafic magasin

- animations lieux de vente

- opérations de notoriété et d'image

- animation de communautés



Un éventail de mécaniques promo et de prestations à votre disposition pour générer du trafic sur le lieu de vente, déclencher l’acte d’achat, stimuler les ventes et créer de l’image !



www.boom-promo.com



Mes compétences :

Promotion des ventes

E reputation

Réseaux sociaux

Réseaux sociaux professionnels

Internet

Community management