Catherine MARINONI

EXPERIENCE DIVERSIFIEE AVEC PRATIQUE DES LANGUES ETRANGERES

- 8 ans Traductrice - Relectrice - Interprète (freelance)

- 7 ans Assistante de Direction Quadrilingue (salariée)



FORMATION LINGUISTIQUE ET TECHNOLOGIQUE

- Maîtrise de LEA (Anglais - Espagnol)

- BTS de Bureautique et de Secrétariat Trilingue (Anglais - Espagnol)



INTERET POUR LES VOYAGES ET CERTAINS DOMAINES D'ACTIVITE

- Vécu en Italie, Espagne, GB, aux USA et au Canada

- Domaines de prédilection : audiovisuel, édition, recrutement, tourisme, art



Mes compétences :

Anglais

Assistante de Direction

Chef de Projets

Espagnol

Français

Italien

Multilingue

Quadrilingue

Traducteur

Traduction

Traductrice