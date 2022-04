Catherine MARTIN

Loft-Dog s'adresse aux professionnels tels que :

• les décorateurs d'intérieur

• les architectes

• l'hôtellerie de luxe

qui souhaiteraient dans le cadre de leur mission, proposer un mobilier design et tendance à leur clientèle en intégrant l'univers de leur animal de compagnie.



Nous répondons à cette attente en vous proposant une collection de mobilier design en béton ciré pour chiens et chats visible sur:Array



Ces pièces uniques sont :

• légères (5 à 20 kg selon les modèles),

• résistantes

• faciles d'entretien

• étanches



Grâce à une large palette de couleur, nous pouvons les personnaliser.



Nous satisfaisons également des demandes directes d'une clientèle internationale désireuse d'avoir un lit ou une niche au design original, une pièce unique sur-mesure en harmonie avec leur intérieur/extérieur, où leur animal de compagnie pourra trouver sa place.



La qualité, l'originalité, l'innovation sont les principaux axes de la marque LOFT-DOG.



LOFT-DOG travaille en collaboration avec la société ROUVIERE COLLECTION spécialisée dans le béton ciré et ses applications.



Retrouvez-nous sur Facebook http://www.facebook.com/pages/LOFT-DOG/203394849682570?sk=wall et sur twitter http://twitter.com/ #!/LOFTDOG30



Mes compétences :

Luxe

Design

Décoration

Béton