Amel ZIANI - ORUS

Mes 5 ans d‘expérience dans le domaine du conseil en management et de la gestion de la qualité en hôtellerie de luxe me confèrent une vision large des problématiques liées à la gestion de la performance et à l’amélioration continue au sein des entreprises.

En effet, à travers mon expérience professionnelle, j’ai assisté les directions opérationnelles de différentes entreprises dans l’analyse et la mise en place de Systèmes d’informations et d’indicateurs de performance pour l’amélioration des processus de gestion. Plus récemment, j’ai assisté la direction du Resort Madinat Jumeirah (Dubaï) à atteindre ses objectifs en mettant en place une culture de l’excellence et un dynamisme autour de la satisfaction client. Cela s’est traduit par l’appui aux opérationnels dans la définition et le suivi de leurs objectifs, la production d’analyses et de reportings réguliers de l’indice de satisfaction client et la veille au respect et au suivi des standards de qualité. De plus, j’ai contribué à la gestion de l’innovation au sein du Resort, à la mise en place du modèle d’excellence E.F.Q.M. et à la participation aux Dubai Quality Awards en 2009.

Avant de m’expatrier à Dubaï, j’ai travaillé au sein de cabinets de conseils et entreprises françaises et internationales incluant Infineo (Deloitte) et Schlumberger.



Bilingue Français/Anglais et riche de cette expérience au sein d’un des plus luxueux complexes hôteliers de Dubaï, (Madinat Jumeirah), de retour à Paris et diplomee d'un MBA ESSEC en gestion hotelliere (2011), je vise désormais un emploi dans ce secteur où mon expérience internationale sera valorisée.



