Elle se spécialise maintenant dans la personnalisation sur tout thème et sur beaucoup de matériaux des badges, aimants, miroirs, porte nom et toute personnalisations sur tissu pour petite et moyenne série. Elle vous guide, vous propose ses idées et vous accompagne dans votre projet, jusqu’à obtenir ce que vous désirez, ou utilise vos propres designs si vous préférez !

Elle est intervenue pour des évènements professionnels, scolaire ou sportifs, des mariages et enterrement de vie de JF ou JH, des anniversaires et départ à la retraite ! etc ... Elle personnalise aussi des mugs et des tapis de souris et est ouverte à toutes idées que vous lui proposerez !



Artiste-peintre décoratrice, Catherine Martini a développé son activité autour de la gourmandise mais aussi de la personnalisation pour adulte et enfants.

Elle est aussi créatrice de modèles de macarons, religieuses, cupcakes, éclairs et autres, qu'elle décline sur de multiples supports comme des cartes, des aimants, des badges, des stickers, des pochoirs, des rubans, des miroirs, des transferts, des tampons, des papiers scrapbooking, des kits de broderie, des kits de cartonnages, kit de couture, des accessoires en crochet etc..... !



Elle créait aussi des modèles en couture, broderie et loisirs créatifs pour la presse pour les magazines passion cartonnage et broderie, passion couture, déco idées magazine, Idées patchwork, les Éditions de saxe.. etc



Et elle est aussi designer pour une société de décoration en porcelaine et mélaminé.



Elle a fait des salons pour particuliers ou pour professionnels, comme maison et objet, Créations et savoir faire, le salon du chocolat, l'aiguille en fête, maison et objet, pour l'amour du fil, Créativa etc....



Mes compétences :

artiste