Catherine MARTINIER

J'ai travaillé 16 années au sein de services financiers, dans des secteurs d'activités variés. Mon parcours évolutif m'a permis d'acquérir une expertise en comptabilité, en management, et en sytèmes d'informations.

Mon expérience du terrain a été un atout majeur, lorsque je suis rentrée chez PricewaterhouseCoopers en tant que manager, sur des missions de gestion déléguée.

Il y a un an j'ai souhaité tenter l'expèrience d'entrepreneur. J'ai racheté un fonds de commerce dans la restauration. Le lancement de mon restaurant a été une année très enrichissante sur le plan personnel et professionnel.

Cette activité ne m'occupant plus à plein temps, je souhaite revenir sur le marché du travail, et retrouver un poste de responsable comptable au sein d'une société.



Mes compétences :

Conseil