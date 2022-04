Catherine MARTINS

Titulaire d'un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) ainsi que d'une licence en Gestion des Ressources Humaines obtenue par la voie de l’apprentissage, j'ai eu l'occasion au cours de mes stages, de mon apprentissage ainsi que de mes expériences professionnelles de m'orienter plus spécialement dans la fonction paie des Ressources Humaines.



J'ai intégré le service des Ressources Humaines d'une société de conseil en nouvelles technologies en septembre 2007. Cette expérience m'a permis de découvrir une plus large palette des fonctions Ressources Humaines et de m'orienter vers un poste plus généraliste. Au sein de cette société, j’ai été en charge de la paie, mais aussi de la formation, de la gestion du personnel, d’une partie du recrutement, de la communication interne des Ressources Humaines ainsi que de la qualité des Ressources Humaines.



Autonome, rigoureuse, volontaire et discrète, je suis désormais à la recherche d'un emploi qui me permettrait de mettre à profit mon expérience au sein d'une entreprise dynamique.



Mes compétences :

SAP

Sage Paie

CCMX Paie