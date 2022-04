Catherine MARY

...........................Parcours professionnel commencé au service de presse de la ville de Lille, une incursion dans le journalisme à La Dépêche du Midi,

quelques années à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot et Garonne pour mettre en place la communication,

un long passage à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux avec vue sur le fleuve et une activité de promotion in french, in english or in spanish et de communication axée sur le tourisme, les grands salons professionnels et le commerce international.

ensuite Agen avec le Crédit Agricole et un itinéraire passionnant de communicante (mécénat-sponsoring-création d'événement- journal interne...).

Avec la naissance du grand Crédit Agricole d'Aquitaine, intégration de la Direction Bancaire et le poste d'"homme-produit"...puis, en 2009, c'est une nouvelle page qui s'écrit avec le Middle Office Flux: commercialisation et promotion du Pack e-commerce du Crédit Agricole (création de boutique en ligne), valorisation des produits Monétique, e-transactions, Echanges de Données Informatisées, aide en ligne auprès des conseillers spécialisés, KWIXO, et c'est nouveau..........

........ le Pack e-tourisme vient de voir le jour: site internet pour les professionnels de l'hébergement assorti d'une centrale de réservation.

....en 2016, nouvelle perspective avec le projet Aire Numérique qui vise à valoriser, moderniser par la création notamment d'espaces collaboratifs et la réfection du hall d'accueil du site Crédit Agricole Aquitaine d'Aire sur l'Adour



Mes compétences :

Internet

Communication

E-commerce

Animation de formations