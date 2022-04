Catherine MAS

- Analyse et optimisation des flux d'informations, flux de marchandises et flux clients,

- Optimisation des rotations de stocks, des approvisionnements et augmentation de la satisfaction clients par un meilleur traitement des retours (marchandises, informations),

- Organisation des services Logistiques et Achats,

- Formation du personnel et animation de réunions,

- Aide à la définition des besoins et rédaction des cahier des charges

- Réduction des coûts,

- Amélioration des processus Achats,

- Conseil auprès des prestataires logistiques : aide à la réponse à appel d'offre, formation des équipes opérationnelles.



Mes compétences :

Agroalimentaire