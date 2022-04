Catherine MASAGUÉ-WOODHEAD

Salariée chez Air France depuis septembre 1980, j'ai exercé différents métiers au sein de cette entreprise.



-COMMERCIAL:

1980-1986





-EXPLOITATION:

1993-1997

Coordinateur de vol:

Prise en compte d'un avion de son poser jusqu'à son décollage.Centrage de l'avion et réalisation du devis de masse à remettre au commandant de bord.



- REVENUE MANAGEMENT:

1987 -1993

Analyste Gestion des vols:

Optimisation de la recette des vols par la gestion des classes de réservation en vue d'augmenter la recette globale compagnie.Trouver le meilleur équilibre entre coefficient de remplissage et recette unitaire.

Gestion des vols par l'analyse des engagements. Anticiper la volativité des réservations et compenser les annulations et les "no-shows".



1997-2000

Analyste Revenue integrity:

Minimiser l'écart entre la recette attendue( respect des conditions d'application des tarifs)et recette réelle par une sécurisation des systèmes .Récupération de recettes par des contrôles.



2000-2004

Administrateur fonctionnel base des données

Analyse,création et suivi des bases de données de l'inventaire (système interne)et code shares.Diffusion et affichage Amadeus dans les GDS( global distribution systems)



depuis 2004:

Le CAMPUS -FORMATION

Unité de formation interne



Formatrice - conceptrice en langue anglaise

Ligne de produits: Efficacité professionelle et développement personnel.



Chargée d'animer et de concevoir des stages dans tous les secteurs d'activité.Evaluer les compétences et suivi de parcours individuels.

Diverses expériences à l'étranger m'ont permis de maintenir mes compétences linguistiques et d'acquérir une bonne approche de l'interculturel. J'ai en effet vécu 4 années à Londres , 1 an à Miami et 2 ans à Barcelone.