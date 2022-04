Catherine MASOYE

Je possede une experience significative en assistanat de direction je parle anglais couramment et je souhaite trouver un nouvel emploi qui me permette d'etre en relation commerciale avec des professionnels dans le domaine de la formation.

Je suis tres disponible sans contraintes familiales et donc tres mobile.

Je suis dotee d'un bon sens du contact et mes aptitudes pour le commerce sont reelles. De plus mon experience en gestion d'entreprise me sera très utile dans mon futur projet professionnel.



Mes compétences :

commerciale

informatique excel word sage

comptabilite

gestion administrative

communication en anglais

ventes de services

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel