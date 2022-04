Catherine MASSE

La psycho-socio-esthéticienne utilise le soin esthétique auprès de personne dite en "rupture" (personnelle, sociale, psychologique, dû à une maladie, perte d' emploi.....)

Mon travaille est de faire ressortir la beauté du corps dans sa globalité, de l'apaiser et de le rendre plus parlant.

Ma vocation me permet de faire grandir des désirs vécus à partir de la transformation esthétique, c'est de donner de l'enthousiasme, donner du plaisir à se regarder dans une glace, cette joie d'être soignée.....

Une image de soi cohérente qui témoigne de notre identité.



Personne sérieuse n'hésite pas à faire des heures supplémentaires motivée aime les responsabilités très bon contact avec les enfants, bonne présentation, patiente, dynamique, aisance relationnelle, souriante,discrète.

Recherche active d'emploi, je prépare le diplôme d'auxiliaire médico psychologique en VAE