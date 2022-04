Après 15 années au sein de grandes entreprises de service, Catherine MASSON exerce depuis 10 ans en tant que consultante en Développement Durable et Responsabilité Sociétale des Organisations.



PERENNIS CONSEIL s'adresse aux entreprises, collectivités et associations désireuses de développer leurs projets en intégrant les facteurs humains, sociétaux et environnementaux à leur stratégie de développement.



En prise avec la réalité économique, Catherine MASSON propose aux structures qu'elle accompagne une réflexion stratégique à court et moyen terme suivie de solutions concrètes, pratiques et opérationnelles reposant sur une économie de marché innovante.



Elle vous accompagne dans la mise en œuvre des lignes directrices de la Responsabilité Sociétale (Iso 26000) et de systèmes de management de développement durable (Agenda 21 local, Écoquartier, HQE-Aménagement) ou de qualité et environnement (Iso 9001, Iso 14001, NF service, Qualicert,).



Depuis 2010, Catherine MASSON est référencée par l'ANESM pour réaliser les évaluations externes des établissements médico-sociaux.











Mes compétences :

Service à la personne

Développement durable

Agenda 21

Évaluation externe ESSMS

HQE-Aménagement

Ecoquartier

Management qualité et environnement

RSO Responsabilité Sociale des Organisations