Catherine MATHIEU

Ingénieur QSE certifiée APICS et Docteur en Génie des matériaux, experte métallurgie avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie, je contribue depuis 1999 à la qualité des process, fournisseurs et sous-traitants de MANOIR Industrie spécialisée dans la transformation des métaux. Pour ce faire j’ai occupé deux fonctions.



Responsable Qualité, j’ai qualifié et développé les procédés pour la production de pièces pour les marchés Oil & Gas, TP, ferroviaire, défense, aéronautique : ISO 9001, EN 15085, NORSOK, tierces parties et accréditation MESSIER-DOWTY. L’an dernier j’ai référencé l’entreprise auprès du groupe industriel CATERPILLAR.



Ingénieur responsable QSE, j’ai déployé sur deux sites les normes et standards sécurité et environnement.



Enfin, j’ai entamé ma carrière dans un laboratoire de métallurgie et chimie des matériaux pour développer des procédés industriels pour des grands comptes industriels





Qualités : proactive, organisée, structurante, opérationnelle, culture du résultat, culture de la performance



Mes compétences :

Assurance qualité

CND

Traitement Thermique

5S

Lean Six Sigma

Management transversal

AMDEC/PFMEA

Amélioration continue

Conduite du changement

Gestion de projet

Métallurgie

Pack office : Word, Excel, Power Point - MiniTab (

ERP : Movex

Normes ISO 9001 - EN 15085 (Soudure ferroviaire)

NORSOK (Oil & Gas) - RCCM - Tierces parties ABS, D

AMDEC, 8D, Ishikawa, 5P, SPC

Métallurgie - Traitement thermique - CND

Estampage - Simulation Forge 3 - Extrusion

Usinage

Soudure