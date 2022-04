Catherine MERMET-BOUVIER

Testeur informatique



Compétences fonctionnelles :

• Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de test.

• Rédaction d’exigences, Plan de tests, Cahier de tests dans Quality Center, suivi et Bilan de tests.

• Définition et participation aux campagnes de tests fonctionnels et techniques.

• Préparation de JDD via l’interface ou bien rédaction de requête SQL à l’aide du MCD d’intérêt.

• Création ou adaptation de tests existants (tests fonctionnels, tests techniques, tests de non régression, etc.)

• Utilisation de l’outil HP Quality center, TT Suite

• Utilisation de ClearQuest pour déclarer les anomalies.





Mes compétences :

Langage SQL

LIMS

Microsoft SQL

Oracle

SQL

Seagate Crystal Reports

leur maintenance

XML

Rational ClearQuest

Oncology

Microsoft Windows 2008 Server

Mercury Quality Center

HP Quality center

Audit