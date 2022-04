Catherine MERTEN

. INFORMATIQUE DE GESTION



Rompue au travail en équipe pendant plus de 30 ans dans des entreprises dotées de gros et moyens systèmes, j’ai acquis des compétences à chaque étape d’un projet, de l’étude à la réalisation, de l’installation à la formation des utilisateurs.



J'ai piloté et développé des projets dans divers secteurs d'activité pour de grands comptes, qui mettaient en relation les parties prenantes, les services internes et externes de l’Entreprise.



Adaptable et dotée d'un bon relationnel, je sais et peux m'intégrer aisément à différents environnements et interlocuteurs avec lesquels je suis en relation.



Mes compétences :

Mainframe

Cobol

Développement

Web

Gestion de projet

Spécifications fonctionnelles

Coordination de projets

Analyse des besoins