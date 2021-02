Catherine RAIMBAULT

Infirmière de formation, c'est tout naturellement que j'enrichie ma pratique professionnelle par des techniques psychocorporelles.

Aujourd'hui après plusieurs formations longues, j'exerce le métier de SOPHROLOGUE avec beaucoup de bonheur et ai validé un DIU d'hypnose médicale et clinique. J'utilise dans mes accompagnements la Cohérence Cardiaque avec suivi Biofeedback.

Je vous propose un accompagnement personnalisé qui vous permet de reprendre confiance en vous, en vos valeurs et en vous aidant à retrouver votre équilibre de vie.

Ceci grâce aux "outils" que je vous transmets à chaque séance.

Séance en individuel ou en groupe, en cabinet ou en entreprise !



