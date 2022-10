Catherine VIVIER

Disposant d'un parcours en Sciences humaines et sociales Animation et gestion de la formation des adultes, j’ai acquis l’expérience du terrain lors de 25 ans dans le milieu de la santé et 9 ans dans l'ingénierie de formation et l'enseignement. Formée aux techniques de communication et aux méthodes d’accompagnement des adultes, ainsi qu'en hygiène et assurance qualité, j’interviens comme formatrice, conseiller, consultant



Je m’adapte à tous types de besoins des chefs d’entreprises déjà en place, aux salariés.

Mes formations sont aussi accessibles aux chômeurs, aux salariés en reconversion, aux étudiants en centre de formation…



Mes compétences :

Secourisme/Assistance aux personnes

Animation de formations

Animation de réunions

Gestion des ressources humaines

Entretien d'embauche

Ingénierie de la formation

Accompagnement et orientation des publics

Communication évènementielle

Communication institutionnelle

Recherche documentaire

Office 2010

Internet

Recherche stage

Création de sites internet

Hygiène

Santé

Vente

Nutrition

Windows

Word

Formateur

Parapharmacie

Haccp

Communication

Management d'équipe

Agroalimentaire

Service à la personne

Pédagogie

Biotechnologie

Stérilisation

Phytothérapie

Homéopathie

Management associatif