Catherine Z.

Issue d'un cursus informatique, j'ai choisie de réaliser une reconversion professionnelle vers le massage de relaxation, mon véritable projet de vie.



Je pratique différentes techniques de massages de relaxation de 30 minutes à 1h30 (ayurvédique, indien complet, retenue, centre corps, suédois, oriental, minceur, lomi lomi, drainage lymphatique, balinais, femme enceinte, singapourien, etc.).



Mes massages, au-delà de leurs spécificités propres, invitent à la relaxation du corps en prévenant les tensions physiques de natures psychosomatiques, et permettent la relaxation de l'esprit en aidant le massé à prendre conscience de son corps dans son volume et sa globalité.



Dans ce cadre, mes massages sont de véritable lâcher prise physique et intellectuel.



Ces massages ne remplacent pas le travail des masseurs kinésithérapeutes



www.dhyana-massage.fr

0603887204

12 rue Gustave Rouanet. Paris 18.