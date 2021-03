Catherine ZABOURAEFF

Exercer à l'international est une véritable passion. Au service de groupes américains, japonais et anglo-saxons, j'ai acquis des compétences en organisation, administration et commerce auprès de dirigeants et personnalités de haut niveau. Mais pas seulement ! La polyvalence de mes missions m'a également amenée à développer un savoir-faire dans le domaine des services généraux et des ressources humaines.

Professionnelle rigoureuse et investie, je m'épanouis dans des fonctions responsabilisantes au contenu diversifié, dont les clefs sont confiance et autonomie. Mes atouts : ouverture, fiabilité, exigence de qualité, excellent relationnel.



Mes compétences :

Achat

Administration

Budget

Cash Management

Commercial

Export

Gestion personnel

Management

Management sécurité

Manager

Office Manager

Reporting

Ressources humaines

SAP

Sécurité

Transport