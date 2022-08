Cathy BENSADOUN est :



• Coach professionnelle, spécialisée en approche integrative et globale de l'individu, et spécifiquement en coaching génératif et en thérapie générative, énergétique , transpersonnelle et comportementale

• Conférencière et consultante formatrice en posture coach, en management, communication, RH et RPS(risques psychosociaux), comportement organisationnel et développement personnel

• MBA major/option(spécialisée) en gestion des RH, psychologie comportementale et Communication de Mercer University, Atlanta, USA;

• BBA management international de European University, Bruxelles.

• Certification de coach professionnel de Link-up coaching, Paris

• Certification en Coaching génératif et approche quantique par Robert Dilts et Steve Gilligan, PNL Repère, Paris.

• Certification en harmonisation énergétique par Marie-Lise Labonté

•Certifiée en thérapie générative et hypnose ericksonienne par Steven Gilligan

• Leadership et bien-être au travail, certification par Robert Dilts, Institut PNL REPERE.

. Leadership transformationnel et visionnaire par Robert Dilts, PNL Repere, juin 2015.



Après 5 ans à l'étranger (USA, Belgique, Espagne, Canada), Cathy a rédigé un ouvrage intitulé: "le mécénat culturel: une nouvelle stratégie de l'entreprise et plusieurs articles en RH et développement personnel. Elle a introduit dans sa pratique en entreprise la notion de développement personnel en management pour démontrer que la connaissance de soi, la et la créativité via le capital humain sont des vecteurs de performance et d’innovation.



Cathy Bensadoun forme en tant que membre de faculté dans différents programmes de MBA et de Master en Europe et intervient comme consultante, consultante formatrice en posture coach et Coach génératif dans des entreprises européennes, sur des sujets pluridisciplimaires organisationnels, comportementaux et individuels de communication, GRH, management, gestion de projet, développement personnel et leadership, risques psycho-sociaux, gestion de stress, gestion de conflits: 16 ans d'expériences en France et à l'international pour ex Paribas Belgium, Union Miniere, Solvay, LVMH, Collège de Polytechnique, CNAM, IIM, Karl Lagerfeld, Elite Model Management, Woman Management, Capco Finance, Cabinet Seref, Computerlinks, groupe MBV, AIR France Industries, CAP GEMINI, CSC, CGI, LOGICA, STERIA, ODESSE, HCA INTERNATIONAL, CONSEIL PLUS, BIPORIS, ALIKE PARTNER, ORIOLIS, ENGAGEO Consulting, ESI, CGI, VALUES ASSOCIATES, IDYAL CONSULTING, L’OREAL, JOUVE, LA BANQUE POSTALE, la FRANCAISE DES JEUX, CTG Luxembourg, ARCELORMITTAL, FAMAR, UGAP, CARREFOUR, CREDIT FONCIER, AREVA, LAGARDERE, LA BANQUE DE FRANCE.RATP, LA POSTE, BONDUELLE, LA LYONNAISE DES EAUX, PERNOD-RICARD, ....



Elle s'attache particulièrement à la connaissance de soi, au facteur humain et à l'approche énergétique et quantique des individus, comme clefs, ressources et solutions d'évolution et de guérison personnelle.



Le message clé que je transmets en entreprise au travers de mes activités: RE-TROUVER LA PASSION D ETRE EN SE REALISANT.

Quand à celui que je véhicule auprès des particuliers: ALLER A LA RENCONTRE DE SOI ET SE RE-TROUVER.



Mes compétences :

Gestion de carrière

Psychanalyse

Coaching individuel

Développement personnel

Communication