Gilles CHEDEVILLE

AGILE Formation forme les salariés, conseille et recrute les cadres et dirigeants d'entreprises.



AGILE Formation est référencé dans le DATADOCK par les OPCA financeurs de la formation.



Nous sommes au centre d'un réseau de PME/PMI constitué de plus de 250 consultants et formateurs dans les domaines suivants :



- Ressources Humaines : recrutement et formation (Gestion de la formation, Contrats de Travail, Méthodes de recrutement, Gestion des Relations Sociales, Prévention des Risques Psycho-sociaux, Fiches d'exposition ...)



- Management et Développement personnel : nous travaillons avec des artistes et consultants seniors pour proposer aux entreprises une approche centrée sur la créativité et l'innovation.

Nous proposons également du coaching et des approches classiques de formation des managers et une offre en développement personnel.



- Ventes et Achats : nous travaillons avec des consultants seniors qui accompagnent les entreprises et forment leurs salariés. Nous sommes en mesure pour la vente de nous engager avec vous sur des objectifs à atteindre et mettons en place ensemble les moyens pour y parvenir.



- Export : nous proposons des interventions avec des spécialistes de l'export sur la réglementation douanière, les incoterms et la réglementation des échanges internationaux,



- Qualité Sécurité et Environnement dont les formations obligatoires (Formation des Membres du CHSCT ou du CSE, Formation des Membres du CE, Formation économique des Membres du CSE, SST, Prévention Incendie, Habilitations Electriques, CACES, PRAP, Gestes et Postures..)Amiante, Atex, Prévention des Risques Chimiques, Transport de Marchandises Dangereuses, le management selon les référentiels Hygiène, Sécurité, Qualité, Environnement dont l'ISO et les méthodes d'amélioration continue.



- Techniques Industrielles dont une approche de l'innovation (Formation en maintenance, process et systèmes industriels, électrotechnique, électronique, automatisme,hydraulique et mécanique).



- Gestion d'entreprises (Contrôle de gestion, tableaux de bord de pilotage de l'entreprise...), Comptabilité et Paye. Nous mettons en place avec vous des solutions complètes : organisation, moyens humains et logiciels de gestion.



- Gestion de production et Logistique, méthodes d'améliorations continues, supply chain...



- Informatique et Bureautique dont les logiciels de traitement de l'image et de développement Web, les logiciels de Gestion de Bases de Données, le méthodes dont la Gestion de Projets et les méthodes qualité, la PAO, la DAO, les logiciels de développement informatique, l'informatique système,



- Langues étrangères avec des formateurs de langue maternelle.(Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois, Japonais, Arabe...)



