Je suis professeur de philosophie à l'Université Catholique de Lille.

J'enseigne la philosophie antique, l'herméneutique, la philosophie de l'art, la philosophie morale, la philosophie contemporaine et la philosophie des droits de l'homme, discipline que j'aborde à partir de la linguistique et la manière dont on nomme les groupes humains.

Mes recherches tournent autour de deux pôles majeurs : d'une part la barbarie, le déni d'humanité dans les sociétés contemporaines, d'autre part la philosophie heideggerienne (ontologie). Je fais partie du Heidegger Circle aux USA.

A cet égard, je travaille à mettre en contraste des concepts fondamentaux de la philosophie heideggerienne et des concepts qui s'en approchent mais fonctionnent différemment chez d'autres philosophes.

Ma formation en linguistique américaine m'amène également à traduire des ouvrages inédits soit en français, soit en anglais et à collaborer avec des universités étrangères.

Je dispose également de deux diplômes supérieurs de piano qui me permettent d'aller plus loin dans le champ de la philosophie de l'art.



Vient de paraître : Cathy Leblanc (éd.), Le Corps à l'épreuve de la déportation, Lille, Geai Bleu Editions, 2016.

Déjà paru : Cathy Leblanc (éd.), Le Pardon à l'épreuve de la déportation, Lille, Geai bleu Editions, 2015.



Mes compétences :

Traduction

Musique

Art

Poésie