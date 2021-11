Cathy VARINOT

Mon parcours professionnel en stratégie marketing et développement m'a apporté de solides connaissances en gestion de projets. Diplômée en webmarketing, c'est une autre corde à mon arc qui me permet de couvrir également le domaine du digital. Passionnant, il est tout aussi incontournable pour développer sa communication, sa visibilité, sa notoriété et son business.



Rigoureuse et dotée d'un bon relationnel, je suis prête à m'investir pour développer votre projet ensemble.

Partageons nos idées.



Mes compétences :

Project leader en innovation

Gestion de l'innovation

Project leader en promotion

Marketing stratégique

Communication interne

Communication externe

Management d'équipe

Gestion de projet en développement Hard Discount

Gestion de projet web

Stratégie webmarketing

SEA

SEO