Cau KARINE

De formation comptable,



j'ai eu l'opportunité de rejoindre en 1992,



le Groupe international LEXMARK, spécialisé en solution d'impression, pour y occuper notamment des postes évolutifs en COMPTABILITE ANALYTIQUE durant 10 ans puis en CONTROLE DE GESTION pendant 8 ans.



J'ai ensuite intégré la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT, PME active dans le secteur de la plasturgie, en tant que RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER.



Je suis actuellement Contrôleur de gestion Industriel de 5 sociétés au sein du RÉSEAU DEF, groupe de 2400 collaborateurs, dédié à la détection incendie.



plus de 25 années de rigueur passées au sein de ses services financiers exigeants, m'ont permis de développer :



- une forte capacité de synthèse et d'analyse,

- une maitrise des chiffres et de leur dynamique,

- une maitrise des outils informatiques et bureautiques,

- le respect des normes et procédures internes,

- une capacité d'adaptation,

- un esprit d'équipe et de communication,

- mes échanges écrits et oraux en anglais.



D'un naturel curieux et ouvert, je reste toujours à l'ecoute de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Anglais

Budget

Communication

Comptabilité

comptabilité trésorerie

Contrôle de gestion

Inventaire

Paies

RECONCILIATION

Reporting

Tableaux de bord

Trésorerie

Bookkeeping

Budgets & Budgeting

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Profit and Loss Accounts

Microsoft Excel

Microsoft Excel 2000