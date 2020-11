Cécile ALLÉGAERT

Ma vision de la collaboration est basée sur la confiance et la transparence avec mes clients. Il est donc primordial pour moi de travailler avec des entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs et convictions, aussi bien pour des missions à court terme qu'à long terme.



Polyvalente, j'ai fait le choix de me concentrer sur deux types de prestations à forte valeur ajoutée. Elles s'adaptent selon votre domaine d'activité, votre situation, la croissance de votre structure et vos objectifs : ce sont des prestations sur-mesure.



Formation et accompagnement des entrepreneurs pour votre stratégie webmarketing et communication digitale.



Étude de votre positionnement marketing, de vos valeurs ajoutées et des problématiques et attentes de votre persona (client idéal cible). Refonte ou réalisation de vos supports de communication pour vous permettre de construire votre visibilité afin de vous démarquer avec une organisation mensuelle complète et clé en main.

Coaching sur plusieurs semaines pour : lappropriation des différents outils ; lintégration de votre nouvelle stratégie éditoriale et ; le suivi réaliste de votre calendrier mis en place ensemble selon vos besoins et objectifs



Consultante pour PME dans le cadre de lancement de nouvelle offre, le pilotage de projet marketing ou la supervision déquipe interne