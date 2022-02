Cécile BERNARD

Esprit entrepreneurial, ouvert à linnovation et à la créativité afin de trouver des solutions sur mesure ; Caractère proactif et enthousiaste avec une vision positive pour toute conduite de Changement des Organisations. Mets en valeur et reconnais le potentiel chez chaque individu afin de laider à utiliser toutes ses compétences au maximum.



Profil pluridisciplinaire :

Amélioration continue et Conduite de Changement

Management de la Qualité

Gestion de projets transversaux et Développement Durable : Corporates Organisations & Territoires

Stratégie organisationnelle: Audit organisationnel & Étude de marché & Gestion de groupes de travail & Conseil



Compétences :

Market analysis

People Management

Business development

Management of organizations

Projects Management

Branch manager

Entrepreneurial

Learning and Development

Lean supply chain

Health and Safety

Organizational Development

People and Business Performance

Leadership

Quality Assurance Management

Change Management