Cécile BRÉGÉGÈRE

Après 20 ans d'expérience en entreprise et d'expertise dans les domaines de la communication, du management et des ressources humaines, j'ai crée la société CB2C en 2008.



Ma croyance est que " Nous sommes plus fort et créatif ensemble que seul". Aussi, l'enjeu porté par les missions et les interventions, que je propose auprès des personnes et des équipes, est de développer une qualité relationnelle à soi et aux autres au bénéfice de la réalisation d'objectifs communs et partagés. Je propose un cadre d'intervention adapté au contexte des personnes et de l'entreprise pour favoriser le renouvellement des modes de fonctionnement et accroître la coopération et la coresponsabilité.



Je travaille en partenariat avec un réseau de coach/animateur sélectionné, qui partage des valeurs humaines telles que la solidarité, l'efficacité, la satisfaction, le plaisir.



Depuis 2008, j'interviens auprès d' entreprises variées par leur domaine d'activité : Recherche agronomique, Industrie agro alimentaire, Assurance santé, Média, Universités, Opérateur de télécommunication, Imprimerie, Logistique construction et maintenance, Service.



J'accompagne également des femmes et des hommes qui sont dans une démarche personnelle ( hors cadre entreprise) dans des contextes de vie en mutation.



Mes compétences :

Développement

Formation

Conseil

Recrutement

Management

Organisation

Communication

PNL

Ressources humaines