Martine GRANDIN-DUBOST

Je suis directeur de missions et j’interviens plutôt sur l'interopérabilité, la compétitivité et la performance des entreprises, à travers la Modélisation d’Entreprise et le BPM des processus inter-organisationnels : Business, relationnel, recherche, innovation, organisation et technologie, tout ce que j’apprécie. Cependant, je viens du monde de l’industrie : Automobile, Agro-industrie, Pharmaceutique et PMI et ma carrière s’articule autour de divers aspects avec un ancrage prononcé sur les TIC.



1. J’ai débuté par la pure technologie : Réseau, télécommunication, système, bureautique etc.



J’ai conduit et animée des équipes et des projets de redéfinition d’architecture et d’infrastructure en contexte internationale, dans le but de mettre en œuvre des applications partagées en Recherche, Finance, Marchés Internationaux, Pilotage des ventes en temps réel…



2. J’ai alors, bifurqué vers les projets fonctionnels: Recueil des besoins utilisateur, élaboration de cahier des charges, AMO, relation maîtrise d’œuvre, test d’applications, pilotage de projets applicatifs.



3. Puis, dans un contexte de fusion de 2 groupes, j’ai piloté des task-forces, chargées de faire converger les processus métier et les applications informatiques par la modélisation et l’élaboration d’un schéma directeur.



4. L’entreprise m’a ensuite demandée de mettre en place une organisation en mode projet, de construire une méthode de gestion de projet, d’instaurer des normes qualité et de diffuser cela auprès des membres des équipes projet. Je devais assister les équipes, (une sorte de coaching) et conduire le changement. J’avais enfin pour mission de coordonner les projets et de manager l’équipe de chef de projets informatique.



5. Hasard de la vie professionnelle, j’ai alors repris des études à l’ESSEC. Une Maitrise en Management des SI.

Au cours de cette période, j’ai expérimenté diverses simulations notamment, la réorganisation des processus dans le cadre du développement européen d’un centre de contact, dans le but d’implanter un CRM.



Pour finir, j’ai consacré mon mémoire à l’alignement stratégique du SI (théorie de Porter, Venkatraman, BSC) et à sa performance pour le business (ABC, Peter Keen, théories financière). Le cas d’application pratique était le travail collaboratif ou transversal dans le cadre de constitution de task-force pour le lancement de nouveaux produits.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Alignement Stratégique

AMO

BPM

Direction de projet

Interopérabilité

Management

Management d'équipes

MDA

Mesure de la performance

Modélisation

Performance