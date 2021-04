Cécile CÉCILE VERNY (VERNY)

Parcours professionnel :

- Infirmière diplômée d'Etat depuis 1997 avec une spécialisation en salle de réveil post-interventionnelle.

- Formatrice qualifiée dans le domaine médico-social de 2003 à 2013 dans le cadre de la formation professionnelle continue conventionnelle auprès des infirmiers libéraux. Participation à la conception de supports d'animation de formation, d'exercices, de jeux de rôles, de questionnaires et animation de formations comprenant 11 à 20 stagiaires.

- Assistant formateur en IFSI (CRIP de Castelnau-le-lez) depuis mi-août 2013. Construction des programmes de formations des UE en fonction du thésaurus de l'université de Montpellier 1, responsable des semestres 1 et 6, coordination pédagogique, référente pédagogique.

- Cadre de santé formateur à l'IFSI de Pamiers.



Formations :

- niveau DEUG de droit (Paris 2).

- Diplôme d'Etat d'Infirmière (IFSI des Diaconesses, Paris, 1997).

- formation à la gestion des groupes d'adultes et à la profession de formatrice (Institut Clavis, Montpellier, 2003/2004).

- Diplôme Universitaire de Management Infirmier (Université Montpellier 1, 2004/2005).

- Diplôme Universitaire d'Education pour la santé des patients atteints de pathologies chroniques (Université Montpellier 1, 2005/2006).

- Master 2 professionnel de sciences de l'éducation mention "ingénierie des systèmes de formation par l'alternance" ; mention bien (Université de Provence, 2010/2011).

- Diplôme de Cadre de Santé (IFCS du CHU de Montpellier, 2015/2016).



Mes compétences :

Capacité relationnelle

Adaptable et force de proposition

Formation de formateurs

Analyse des besoins utilisateurs

Elaboration de contenus pédagogiques

Animation de séminaires et formation pour adu

Formation

Infirmière

Ingénierie de formation

Accompagnement