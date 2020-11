Cécile FERNANDEZ

Pendant 18 ans, j'ai été intermittente du spectacle, Stagiaire, Assistante, puis Chef monteuse, sur des longs métrages Cinéma, Court-métrages, Documentaires.

Je possède une carte du CNC de Chef Monteuse.

De 1996 à 2003 j'ai travaillé également en intermittence à France 3.

En 2004, j'ai été embauchée en CDI à France 3 Paris Île de France où j'ai exercé le métier de Chef Monteuse sur diverses émissions et divers reportages produits par la chaîne.

Depuis janvier 2013, j'ai été affectée au service Montage et Fabrication Post Production de France Télévisions (France 2), situé au siège de France Télévisions où je monte divers documentaires et magazines pour France 2 et France 3.