Cécile GOUY

Après avoir exercé en tant que responsable de clientèle en agence de design (avec toujours un crayon à la main et plein d'images dans la tête), j'ai souhaitée passer du "côté" de la création et mettre en image les stratégies de communication développées pour chaque client.



De la création de l'identité visuelle, à son application sur les différents supports de communication, je vous propose une charte graphique et iconographique qui renforcera votre image à travers les différents supports (logo, papeterie, lettre interne, publicité, panneau publicitaire, enseigne, présentation produit,édition, t-shirts, promotion, illustrations spécifiques)



Et parce que les belles rencontres font naître de belles créations, je vous souhaite une agréable visite sur mon site

www.cecilegouy.com Au plaisir de vous rencontrer!



Mes compétences :

Design

Design graphique