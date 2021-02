Cécile GUERIAUX

Je dispose d’une expérience de plus de 12 ans en logistique et transports complexes en France et à l’international. Logisticienne et danseuse de formation, j’ai imaginé ce métier de courtier en transport dans le secteur artistique-événementiel en créant seule il y plusieurs années la société ART & MOUVOIR.



Ensuite, je deviens co-gérante de SOUND MOVES FRANCE pour continuer mes activités au sein d’une entreprise plus structurée : mise en place d’une équipe d’exploitation, bureau et entrepôt à Villepinte,…



Depuis 2011, je suis gérante de la société TRUCKS AT WORK qui a pour vocation de conseiller les milieux artistique, événementiel et culturel sur leurs choix de transport, assurer pour leur compte des services en logistique spécialisée dont ils ont besoin.



Son rôle : être le trait d’union entre les professionnels du spectacle et du transport.



Pourquoi ?

• parce que l’organisation des transports de matériel (choix du circuit, sélection des fournisseurs, des modes de transport successifs, type de douanes…) est un métier à part entière.

• parce qu’ TRUCKS AT WORK travaille en collaboration avec un réseau de partenaires (transporteurs, transitaires, …) capable de prendre en charge l’organisation des déplacements les plus complexes en France et à l’étranger.



Pour chacune de vos demandes :

• TRUCKS AT WORK s’engage à réaliser l’étude de viabilité de vos projets.

• TRUCKS AT WORK vous préconise les solutions de transport les plus cohérentes, à des tarifs négociés.

• TRUCKS AT WORK, courtier en transport, suit le déroulement de votre opération au jour le jour, pour vous en garantir la qualité.



N’hésitez à visiter notre site : http://www.trucksatwork.fr