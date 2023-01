Cécile HAMELIN

Je bénéficie d'une expérience de 6 ans en Allemagne, dont 3 ans à l'université de Hanovre et des missions d'Interprétariat lors de Salons internationaux.



J'ai orienté mon parcours professionnel dans des entreprises industrielles et secteurs variés en France comme en Allemagne.



A l'intérieur de ces grands groupes, j'ai développé des compétences commerciales et administratives.



Dans mes différentes missions en tant qu' Assistante Commerciale, j''avais en charge le suivi des offres commerciales, de l'ADV sur SAP, de la documentation technique et des inventaires ainsi que des actions mises en place pour le marketing et la publicité.



J''étais également responsable de comptes clients, de la gestion complète de l'ADV , de l'établissement de l'offre commerciale jusqu’à la facturation, y compris les relances factures et la gestion des litiges.



En tant que Gestionnaire Logistique, je devais assurer le suivi des livraisons, veiller au respect des délais de production usines, régler les problèmes de litiges livraisons et tarifaires et optimiser les stocks.



Je devais également assurer l’interface et la médiation entre les commerciaux, les services internes, la maison mère et la clientèle.



Mes qualités relationnelles et mon sens de l'organisation associés à ma rigueur ont encouragé mes employeurs à me confier des fonctions organisationnelles lors de leurs représentations dans les foires et salons.



Mes compétences :

ALLEMAND

ANGLAIS

SAP R/3

Gestion de la relation client

Sage

Oracle