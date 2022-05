Curieux de nature et passionné par le langage, je m'intéresse à toutes les formes d'actions concrètes et positives en faveur de l'environnement (aussi bien pour mieux connaître et préserver la nature, notamment la nature en ville, que le tissu social de mon quartier) et je cherche toujours à communiquer de toutes les façons possibles sur les ressources et la diversité souvent méconnues de notre environnement proche, voire immédiat.