Cecile HAREL

2010 - 2018 - Graphiste - Coordinatrice - Responsable de studio graphique

Edit.com - Agence d'édition publicitaire - Le Havre



Edition : Chartes graphiques, mise en pages, rédaction, intégration et suivi des textes;

Sites web : Webdesign, développement, référencement et maintenance

Photographie



Sites web

argentain-plants.fr

au-fin-gourmet.fr

bouloi.fr

chaussures-havre.fr

countryclub.fr

decoetbrico.fr

edit-com.fr

franckpeinturemenuiserie.fr

optique-gauthier.com

royaume-du-frais.fr



Bulletins, revues et agendas municipaux

Octeville-sur-mer

Saint Romain de Colbosc

Bolbec

Lillebonne

Le Neubourg



Calendriers et agendas - Mise en page et coordination

Amicales normandes de sapeurs-pompiers





2011 - Graphiste - Opteam - agence de communication

Le Havre



Conception et réalisation de catalogues

Systèmes d'identité visuelle



2009 - Chargée de production - Opteam - agence de communication

Le Havre



Coordination du développement de sites internet

Rédaction de plans de communication

Gestion des devis commerciaux et du planning de production



2009 - Secrétaire - Golf du Havre - association sportive

Accueil physique et téléphonique, gestion du planning, organisation des compétitions



2009 - Diplômée des Beaux Arts de Caen - Maîtrise - Communication



2007 - Diplômée de l'école d'art du Havre - Licence Arts Plastiques



2006 - Diplômée de l'école d'art du Havre - Licence Arts et Techniques



2006 - Erasmus - Ecole de Recherche Graphique

Bruxelles



2005-2006 - Graphiste - Pixell - agence de communication

Le Havre



Signalétiques touristiques de Bolbec et Fécamp

Panneaux pédagogiques de la Maison de l'Estuaire de la Seine



2004 - Diplômée de Saint Jo Sup - BTS communication des entreprises -

Le Havre



2003 - Assistante de communication - SRH - association sportive

Le Havre

Mise à jour du site Internet



2002 - Bac Littéraire option arts plastiques - Lycée Claude Monet

Le Havre

Obtenu avec mention



Mes compétences :

Mise en page

QuarkXPress

Photoshop

Word

Rédaction

Illustrator

Excel

Adobe Flash