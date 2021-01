Cécile HERNU

En recherche de stage dans le secteur de la communication scientifique et technique



Compétences attestées par le Magister sciences et Techniques du Conservatoire National des Arts et Métiers :



Capacité à comprendre la recherche en train de se faire :

- la maîtrise des bases de l'histoire des sciences et techniques, depuis 1945

- des rudiments de sociologie de la recherche, économie et politique de la recherche

- questions éthiques, problématique des nanotechnologies.

- problématiques environnementales, développement durable, biotechnologies.

Elaboration d'un contenu culturel

Dans une démarche de diffusion de la CST, il s'agit d'apprendre à définir le contenu des articles de presse, des actions de médiation scientifique, des synopsis et scénario pour le documentaire, le film, l'émission radio, l'animation multimédia, etc.

Savoir communiquer

- Maîtrise de la communication écrite et orale.

- Organisation de conférence, conférence de consensus.

- Utilisation des dispositifs de communication : exposition, radio, TV, Internet...

Des compétences spécifiques sont renforcées :

- Gestion de la recherche : connaissance des systèmes de recherche, politique et économie de la recherche, indicateurs, prospective

- Journalisme et communication scientifique

- Les métiers du patrimoine scientifique et technique : collecte et sauvegarde du patrimoine ; valorisation par des projets de diffusion de la CST.



Mes compétences :

Personal Home Page

MySQL

Macromedia Dreamweaver

Joomla!

JavaScript

HTML

Druppal

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator