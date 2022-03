Aline HERNU

Passionnée par l'agroalimentaire, j'ai eu la chance de toucher à la Qualité, aux Achats et à la Vente pendant 3 ans en Grèce. Je me suis depuis mise au service de Pidy Gourmet : avec un pied dans le département Qualité et l'autre dans le département des Ventes, je coordonne désormais l'avancée des projets et participe à la mise en place des exigences clients.



Mes spécialités ? Cahiers des charges et exigences clients, processus de développement produit (en particulier pour les supermarchés Britanniques), suivi des audits clients, SEDEX, système qualité, traçabilité



Mes compétences :

Ventes

Achats

Relations Fournisseurs

Relations Clients

Système Qualité

HACCP

anglais courant, gestion de systèmes de cahiers de