Apres plus de 10 ans à l'Amapa du havre , j'aspire à plus de reconnaissance . Je recherche un poste de TISF ou de monitrice educatrice dans une association ou une structure. J'aime travailler en équipe. Je suis dynamique, perseverante.

4 mois en poste TISF à Amapa. Des familles et des assistantes sociales satisfaites de mes interventions, de ma cooperation.