Cecile NAULET

Apres avoir travaillé pendant presque 15 ans en tant que chef de projets dans le tourisme d'affaires et l'événementiel, j'ai intégré Value Retail qui m'a donne l'opportunité de m'ouvrir sur le marketing tout en restant dans mon domaine de prédilection, le tourisme.

Jai rapidement pris des responsabilités managériales et suis responsable de la mise en marché des partenariats. Intervenir dans les projets transverses, et participer aux projets dentreprise, ont été les missions qui mont animé le plus.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Communication évènementielle

Organisation

Tourisme

Tourisme d'affaires