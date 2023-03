Cécile NEIHOUSER

Issue du monde agricole (élevage et polyculture en Lorraine), je suis titulaire d'un BTS Viticulture et Oenologie, complété, quelques années plus tard, par un diplôme d'ingénieur ENSAIA Génie Industriel-Boissons-Brasserie 2000.

J'ai exercé plus de 7 ans en tant que directrice d'un syndicat viticole et de son interprofession régionale.

Changement de région et de métier pendant 6 ans en tant que directrice du Centre de Formation Professionnelle et Promotion Agricole de Davayé (71).

Suivi d'une mission de Régisseur d'un domaine viticole en Beaujolais (69) pendant 8 mois, j'ai régi leurs 20 ha en Beaujolais Village et vinifié 13 ha.

De retour au CFPPA qui a changé de nom pour devenir Viti-Cap-Formations depuis la rentrée 2020, toujours contractuelle du Ministère de l'Agriculture et Souveraineté Alimentaire en CDD !



Mes compétences : Décider - Gérer - Encadrer - Animer - Valoriser les compétences internes - Comptabilité associative, privée, publique - Gestion de projet - Formation professionnelle continue - Ingénierie de formation - Management de la qualité - Réponse à appels d'offre - Viticulture - Oenologie

Agrotourisme...