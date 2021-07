Cecile PERRIN

PROFIL : curieuse, j'aime m'enrichir au contact des autres et anticiper des solutions en coopérant avec différents collègues.



3 verbes pour définir mon action: écouter, proposer, coordonner.



OBJECTIF : Répondre à des besoins de formation, identifier les personnes ressources, les matériels appropriés pour fournir une solution personnalisée. Créer un environnement d'apprentissage positif.



Depuis quelques années, je m'ouvre à des disciplines psychocorporelles comme la cohérence cardiaque ou la pleine conscience (via un programme MBSR). Plus récemment, je me forme en kinésiologie, notamment en Brain Gym.