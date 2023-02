Cécile PIRON

Je suis depuis 2001 collaboratrice dans un cabinet d'expertise comptable. Mon poste actuel se résume en quelques mots : social, comptabilité et droit.

J'établis environ plus d'une centaine de fiches de paies chaque mois ainsi que les charges sociales et déclarations annuelles.

Je suis environ 80 dossiers clients avec l'établissement des docs fiscaux, comptables.

pour les sociétés, j'établis les approbations de comptes annuels, les constitutions de société, ainsi que la plupart des décisions extraordinaires et ordinaires.



Mes compétences :

Droit des sociétés