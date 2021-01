Catherine GOUJON

Ayant le goût du défi, et de l'effort dans la gestion de mes projets, j'ai intégré le service marketing/ communication après 12 ans d'assistanat commercial, qui m'ont permis de connaître et maîtriser les procédés de toute la gamme produits de Stratus Packaging.



Le groupe STRATUS figure parmi les leaders européens pour la fabrication d’étiquettes imprimées.



Avec 290 personnes pour 43.5 millions d’euros de chiffres d’affaires, Stratus intègre l’ensemble des solutions d’habillage de vos produits:



- étiquettes entourantes

- adhésives ( booklet, coupons pelables, multipages,...

- manchons

- iml ( in mould label)



En créant un ensemble industriel fort de 4 unités de fabrication et 1 filiale en Suisse, le groupe Stratus a recherché les liens organisationnels les plus efficaces tout en maintenant l’identité et la culture des sites. Il étend son offre et présente à ses clients l’éventail de produits d’habillage et de service parmi les plus larges du marché.



La taille et le dynamisme de Stratus, sa forte capacité de réaction et d'adaptation ont conféré au groupe une place de premier plan. Nous sommes prêts, aujourd'hui, à faire face aux défis de demain à l’écoute du marché et de nos clients



