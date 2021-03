Cécile SAUER

Domaines de compétences:

- Marketing produit : analyse environnement/concurrence, gestion du marketing-mix, rédaction de plan d’actions produit et communication, prévisions budgétaires

- Conception éditoriale et rédactionnel : conception et rédaction de supports marketing (catalogues, plaquettes, site web) en français et en anglais

- Relations presse: rédaction de communiqués de presse, contacts agences RP et media

- Gestion de prestataires internes et externes : rédaction de briefs, sélection de prestataires, suivi de réalisations

- Organisation d’événements : montage d’événements internes, gestion de stands sur salons professionnels



Mes compétences :

