Cécile VIEU

Forte dune expérience professionnelle de 25 ans en qualité dAvocat, je représente et défends les intérêts de mes clients, en matières civile et pénale, devant les Conseils de Prud'hommes, la Cour d'Appel, le Tribunal correctionnel, la Cour d'Assises, le Tribunal judiciaire, le Tribunal de Commerce.



J'interviens en Contentieux général, dans les domaines du Droit du Travail, Droit Pénal, Droit Commercial, Droit de la Famille.



En Droit du Travail, je mets mon expertise (conseil pré-contentieux et contentieux) au service d'une clientèle d'entreprises (PME, Grandes Entreprises et Organismes Sociaux).



J'interviens, également, dans le conseil et la défense des intérêts des particuliers (cadres et cadres dirigeants) souhaitant négocier leur départ (conseils divers, négociations, rédaction de transactions) ou ayant fait l'objet d'un licenciement.



J'ai à coeur d'accompagner, avec réactivité et efficacité, mes clients (Entrepreneurs comme particuliers) dans la résolution de leurs problématiques et litiges.



Nous définissons, ensemble, sur la base d'une analyse scrupuleuse de chaque dossier, notre stratégie de défense.



Je demeure, en effet, convaincue qu'un dossier se gagne via les compétences, la confiance, la transparence dans les relations Avocat-client, tous deux acteurs partenaires dans la résolution d'un conflit .



Mon cabinet est, aujourd'hui, installé dans le 14e arrondissement de Paris au 22 Avenue de l'Observatoire, 75 014 Paris. (adresse mail: cabinetcecilevieuavocat@orange.fr)